ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Усик против Тайсона ФьюриРеванш с Дюбуа, Тайсон против Джошуа. С кем дальше драться Фьюри и Усику?
    Все новости спорта

    Каррагер: «Ливерпуль» мог забить «Тоттенхэму» 10 мячей

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль Тоттенхэм Арсенал Челси АПЛ Футбол Англии
    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал разгромную победу «красных» над «Тоттенхэмом» (6:3) в 17-м туре АПЛ.

    Джейми Каррагер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейми Каррагер

    «Это выглядело как действительно большая игра. "Ливерпуль" был выдающимся, "Челси" и "Арсенал", смотря на это, думают: "Эту команду будет непросто остановить".

    Эта победа, кажется, заявила, что это чемпионский футбол. Они настолько доминировали.

  • Постекоглу: Я не изменю свой подход
  • Читайте по теме

    • Люди думали, что Слот защищал Постекоглу, когда хвалил его работу в "Тоттенхэме". Я в это не верю. Он отчаянно хотел, чтобы "Тоттенхэм" играл в том же духе. Это было очевидно. "Ливерпуль" мог забить 10! Полное доминирование с первой по 36 минуту. Могло быть все что угодно.

    Счет льстит "Тоттенхэму", могло быть намного хуже. "Тоттенхэм" был полностью разгромлен», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» уничтожит своего соперника?
  • «Интер» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Авангард» нацелен на успех в Магнитогорске
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у казанцев?
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лада — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры