Каррагер: «Ливерпуль» мог забить «Тоттенхэму» 10 мячей

Бывший защитник «Ливерпуля»прокомментировал разгромную победу «красных» над(6:3) в 17-м туре АПЛ.

«Это выглядело как действительно большая игра. "Ливерпуль" был выдающимся, "Челси" и "Арсенал", смотря на это, думают: "Эту команду будет непросто остановить".

Эта победа, кажется, заявила, что это чемпионский футбол. Они настолько доминировали.

Люди думали, что Слот защищал Постекоглу, когда хвалил его работу в "Тоттенхэме". Я в это не верю. Он отчаянно хотел, чтобы "Тоттенхэм" играл в том же духе. Это было очевидно. "Ливерпуль" мог забить 10! Полное доминирование с первой по 36 минуту. Могло быть все что угодно.

Счет льстит "Тоттенхэму", могло быть намного хуже. "Тоттенхэм" был полностью разгромлен», — приводит слова Каррагера Sky Sports.