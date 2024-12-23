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    «Бетис» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в Ла Лиге

    «Бетис» — «Райо Вальекано»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 18-го тура испанской Примеры «Бетис» на своем поле не смог переиграть «Райо Вальекано» — 1:1.

    Иско
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    Иско

    На 37-й минуте счет открыл с пенальти полузащитник хозяев Иско, недавно восстановившийся после травмы.

    Гости смогли отыграться на 51-й минуте после точного удара Иси Палазона.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Райо Вальекано 1:1
    Голы: 1:0 Иско (пенальти) (37'), 1:1 Иси Паласон (51') Бетис: Юссуф Сабали (Айтор Руйбаль, 76'), Марк Бартра, Диего Льоренте, Ромен Перро, Джонни Кардозо, Серхи Альтмира (Ассане Диао, 66'), Джовани Ло Чельсо, Иско (Пабло Форнальс, 66'), Абде Эззальзули (Хуанми, 82'), Витор Уго Роке Феррейра (Седрик Бакамбу, 82'), Fran Vieites Райо Вальекано: Пеп Чаварриа, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Ранди Нтекья (Серхио Камельо, 66'), Альваро Гарсия (Хорхе де Фрутос, 45'), Унаи Лопес (Оскар Валентин, 66'), Пате Сисс, Иси Паласон (Оскар Трехо, 81'), Адриан Эмбарба (Альфонсо Эспино, 82'), Augusto Batalla Предупреждения: Пате Сисс (27'), Альваро Гарсия (36'), Иси Паласон (81'), Альфонсо Эспино (90 + 5')

    В 19-м туре «Бетис» поедет к «Вальядолиду», а «Райо Вальекано» примет «Сельту».

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