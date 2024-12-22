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    Артета о победе «Арсенала»: Сегодня мы были хладнокровны

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о крупной победе своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (5:1).

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «Сегодня мы были хладнокровны, во многих аспектах были лучше, чем в предыдущей игре. Мы забивали разными способами, в разных фазах, как мы и хотели, и не пропустили больше, потому что Давид Райа сделал два невероятных сейва.

    Я очень рад, что мы выиграли, нам нужна была эта победа, особенно после двух ничьих, но в целом, если посмотреть на 10 игр, то в последних семи мы не проигрывали», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 1:5. Онлайн
  • «Арсенал» с крупным счетом обыграл «Кристал Пэлас»
  • Вчера

    • После этого матча «Арсенал» занимает 3-е место в таблице английской Премьер-лиги с 33 очками в активе. В следующем поединке «канониры» сыграют против «Ипсвич Таун» 27-го декабря.

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