Артета о победе «Арсенала»: Сегодня мы были хладнокровны

Главный тренервысказался о крупной победе своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против(5:1).

«Сегодня мы были хладнокровны, во многих аспектах были лучше, чем в предыдущей игре. Мы забивали разными способами, в разных фазах, как мы и хотели, и не пропустили больше, потому что Давид Райа сделал два невероятных сейва.

Я очень рад, что мы выиграли, нам нужна была эта победа, особенно после двух ничьих, но в целом, если посмотреть на 10 игр, то в последних семи мы не проигрывали», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

После этого матча «Арсенал» занимает 3-е место в таблице английской Премьер-лиги с 33 очками в активе. В следующем поединке «канониры» сыграют против «Ипсвич Таун» 27-го декабря.