«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: счет матча 1:5, обзор голов

разгромил(5:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

В составе лондонской команды дублем отметился Габриэл Жезус, который отличился на 6-й и 14-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Кай Хаверц на 38-й минуте, Габриэл Мартинелли на 60-й минуте и Деклан Райс на 85-й минуте.

У «Кристал Пэлас» единственный гол забил Исмаила Сарр на 11-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Арсенал Лондон 1:5 Голы: 0:1 Габриэл Жезус (6'), 1:1 Исмаила Сарр (11'), 1:2 Габриэл Жезус (14'), 1:3 Кай Хаверц (38'), 1:4 Габриэл Мартинелли (60'), 1:5 Деклан Райс (85') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Натаниэл Клайн (Caleb Kporha, 81'), Тайрик Митчелл, Уилл Хьюз (Justin Devenny, 69'), Хефферсон Лерма (Шейк Дукуре, 68'), Даити Камада (Эдвард Нкетиа, 61'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Джеффри Шлупп, 81') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер (Микель Мерино, 86'), Букайо Сака (Леандро Троссард, 24'), Кай Хаверц (Деклан Райс, 58'), Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли (Риккардо Калафьори, 58'), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (Итан Нванери, 86') Предупреждения: Габриэль Магальяйнс (31'), Юрриен Тимбер (36'), Марк Гехи (64'), Натаниэл Клайн (79')

После этого матча «Арсенал» занимает 3-е место в таблице английской Премьер-лиги с 33 очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 15-й позиции с 16-ю баллами.