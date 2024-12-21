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    Роберт Левандовский «Барселона» — «Атлетико». Онлайн
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    «Атлетик» одержал волевую победу над «Осасуной» в Примере

    «Осасуна» — «Атлетик»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Атлетик» обыграл «Осасуну» (2:1) в матче 18-го тура испанской Примеры.

    «Атлетик» одолел «Осасуну»
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    «Атлетик» одолел «Осасуну»

    В составе хозяев единственный гол забил Лукас Торро на 25-й минуте.

    У «Атлетико» отличились Горка Гурусета на 31-й минуте и Алекс Беренгер на 74-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Атлетик 1:2
    Голы: 1:0 Лукас Торро (25'), 1:1 Горка Гурусета (32'), 1:2 Алехандро Беренгер (74') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Флавиен Бойомо, Хорхе Эррандо, Хуан Крус (Абель Бретонес, 56'), Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 46'), Лукас Торро, Аймар Орос (Хосе Арнаис, 85'), Рубен Гарсия (Рауль Гарсия, 79'), Анте Будимир, Энрике Барха (Мойсес Гомес, 56') Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель (Оскар де Маркос, 89'), Ойан Сансет (Алехандро Беренгер, 48'), Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 68'), Микель Хаурегисар, Горка Гурусета (Микель Весга, 89'), Нико Уильямс (Йерай Альварес, 89'), Иньяки Уильямс Предупреждение: Горка Гурусета (87')

    После этого матча «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 36-ю очками в активе, а «Осасуна» — на 9-й позиции с 25-ю баллами.

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