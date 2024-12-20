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    Тренер «Тоттенхэма»: Я просто забил на тактику в матче с «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Тоттенхэм Кубок Лиги Футбол Англии
    Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтеде» (4:3) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

    Эндж Постекоглу
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    Эндж Постекоглу

    «Я люблю футбол, люблю смотреть, как команды выходят и дают зрелище. Конечно, мы хотим быть успешными, но мы не станем ими, если будем все усложнять, как это было сегодня.

    Игра мне понравилась. Разве вам не было весело? Знаю, что студия Sky Sports наверняка в шоке от того, что я забил на тактику.

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    • Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь народ. Не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

    В полуфинале Кубка лиги «Тоттенхэм» сыграет против «Ливерпуля».

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