Тренер «Тоттенхэма»: Я просто забил на тактику в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтеде» (4:3) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

«Я люблю футбол, люблю смотреть, как команды выходят и дают зрелище. Конечно, мы хотим быть успешными, но мы не станем ими, если будем все усложнять, как это было сегодня.

Игра мне понравилась. Разве вам не было весело? Знаю, что студия Sky Sports наверняка в шоке от того, что я забил на тактику.

Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь народ. Не вижу в этом ничего плохого», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

В полуфинале Кубка лиги «Тоттенхэм» сыграет против «Ливерпуля».