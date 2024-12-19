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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед»
    «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сыграют между собой в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» стартовал в турнире с 3-го раунда, не без труда обыграв в гостях «Ковентри» (2:1). В следующем раунде лондонцам достался «Манчестер Сити», но «шпоры» смогли добиться победы и в этот раз — 2:1.

    В прошлом сезоне розыгрыша Кубка английской лиги «Тоттенхэм» вылетел на первой же для себя стадии, уступив во 2-м раунде «Фулхэму». Последний раз «шпоры» брали этот трофей в 2008 году, обыграв в финальном матче «Челси» (2:1).

    В чемпионате Англии «Тоттенхэм» идет лишь на 10-й строчке после 16-го тура. В крайнем туре АПЛ лондонцы разгромили в гостях «Саутгемптон» со счетом 5:0.

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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» начал свой путь в Кубке английской лиги с разгромной победы над «Барнсли» — 7:0. Матч 1/8 финала против «Лестера» также получился результативным, завершившись со счетом 5:2 в пользу «красных дьяволов».

    «Манчестер Юнайтед» является шестикратным обладателем Кубка английской лиги, а последняя победа в турнире была на так давно — в финале 2023 года был обыгран «Ньюкасл». В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» завершил выступления на стадии 1/8 финала, проиграв все тому же «Ньюкаслу».

    В крайнем туре чемпионата Англии команда Аморима вырвала победу в дерби у «Манчестер Сити», забив дважды в последние минуты матча — 2:1. После 16-ти игр «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в 6-м туре текущего сезона АПЛ. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Тоттенхэма».

    В последних 10-ти играх «Манчестер Юнайтед» выиграл 4 раза, «Тоттенхэм» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.70.

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