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    В «Пари НН» прокомментировали переход Кокшарова

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о переходе полузащитника Александра Кокшарова из «Краснодара» на правах аренды.

    Александр Кокшаров
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    Александр Кокшаров

    «Кокшаров — один из самых перспективных футболистов России на рынке нападающих. Опция выкупа? У нас её нет.

    Мы действительно планируем зимой перестройку команды. Точное количество трансферов на выход и вход я вам не назову, но мы планируем серьёзно усилиться», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

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    • Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В прошлом сезоне Кокшаров провел за «Краснодар» всего 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

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