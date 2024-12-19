В «Пари НН» прокомментировали переход Кокшарова

Генеральный директорвысказался о переходе полузащитникаизна правах аренды.

«Кокшаров — один из самых перспективных футболистов России на рынке нападающих. Опция выкупа? У нас её нет.

Мы действительно планируем зимой перестройку команды. Точное количество трансферов на выход и вход я вам не назову, но мы планируем серьёзно усилиться», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В прошлом сезоне Кокшаров провел за «Краснодар» всего 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.