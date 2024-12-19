Кафанов: Сафонову надо отдать должное, вышел на замену уверенно

Тренер вратарей сборной Россиивысказался об игре голкиперав матче против(4:2).

«Выходить на замену всегда сложно, а в матче такого уровня — тем более! У вратаря мышцы холодные, без ударов, без подач. Не у всех получается войти в игру. Но Матвею надо отдать должное, вышел уверенно.

Пенальти Матвей всегда хорошо отражал. И в этот раз угадал направление удара! Но соперник выполнил удар безупречно и не оставил шансов для нашего голкипера. Общался ли после игры с Матвеем? Нет», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заменил травмированного Джанлуиджи Доннарумму на 22-й минуте.

«Монако» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. «ПСЖ» с 40 баллами располагается на первой строчке.