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    Кафанов: Сафонову надо отдать должное, вышел на замену уверенно

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче против «Монако» (4:2).

    Виталий Кафанов
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    Виталий Кафанов

    «Выходить на замену всегда сложно, а в матче такого уровня — тем более! У вратаря мышцы холодные, без ударов, без подач. Не у всех получается войти в игру. Но Матвею надо отдать должное, вышел уверенно.

    Пенальти Матвей всегда хорошо отражал. И в этот раз угадал направление удара! Но соперник выполнил удар безупречно и не оставил шансов для нашего голкипера. Общался ли после игры с Матвеем? Нет», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заменил травмированного Джанлуиджи Доннарумму на 22-й минуте.

    «Монако» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. «ПСЖ» с 40 баллами располагается на первой строчке.

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