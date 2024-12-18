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    Источник: Сборная России пропустит отборочный турнир ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Сборная России не выступит в квалификации ЧМ-2026, сообщил источник в УЕФА.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В декабре прошла жеребьевка отбора ЧМ-2026: 54 сборные Европы были распределены по 12 отборочным группам по четыре и пять команд в каждой. При этом сохранялся минимальный шанс на включение российской команды в отборочный этап до старта квалификации.

    «Состав групп не позволяет рассчитывать сборной России на ее включение в отборочный турнир. В каждой из 12 групп есть команды, которые будут выступать против проведения матчей с россиянами.

    Несмотря на то, что к российской сборной есть и лояльные страны, и даже те, кто готов играть с ней в квалификации, в случае включения сборной России существует высокий риск нарушения целостности календаря и срыва отборочного турнира в этой группе.

    Помимо спортивного фактора существует и политическая ситуация, которая вряд ли позволит российской делегации получить необходимые документы для пребывания в европейских странах.

    Поэтому можно сказать, что сборной России не удастся сыграть в квалификации и она будет вынуждена пропустить чемпионат мира», — сказал источник «Матч ТВ» в УЕФА.

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