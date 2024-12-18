Вратарь Лещук — среди претендентов на приз за лучший гол месяца в РПЛ

Игорь Лещук Фото: globallookpress.com
В список номинантов попали:
вратарь Игорь Лещук («Динамо» Москва), гол «Ахмату»;
Эсекьель Барко («Спартак»), гол «Краснодару»;
Тео Бонгонда («Спартак»), гол ЦСКА;
Хуан Босельи («Пари НН»), гол «Динамо» Москва;
Луис Чавес («Динамо»), гол «Пари НН»;
Максим Самородов («Ахмат»), гол «Крыльям Советов»;
Доминик Ороз («Крылья Советов»), гол «Ахмату»;
Родриго Саравия («Ростов»), гол «Пари НН».
Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков и экспертов 20 декабря.
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