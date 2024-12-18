Вратарь Лещук — среди претендентов на приз за лучший гол месяца в РПЛ

Российскаяназвала претендентов на приз за лучший гол в ноябре и декабре.

В список номинантов попали:

вратарь Игорь Лещук («Динамо» Москва), гол «Ахмату»;

Эсекьель Барко («Спартак»), гол «Краснодару»;

Тео Бонгонда («Спартак»), гол ЦСКА;

Хуан Босельи («Пари НН»), гол «Динамо» Москва;

Луис Чавес («Динамо»), гол «Пари НН»;

Максим Самородов («Ахмат»), гол «Крыльям Советов»;

Доминик Ороз («Крылья Советов»), гол «Ахмату»;

Родриго Саравия («Ростов»), гол «Пари НН».

Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков и экспертов 20 декабря.