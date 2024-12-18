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    Вратарь Лещук — среди претендентов на приз за лучший гол месяца в РПЛ

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    Российская Премьер-лига назвала претендентов на приз за лучший гол в ноябре и декабре.

    Игорь Лещук
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    Игорь Лещук

    В список номинантов попали:

    вратарь Игорь Лещук («Динамо» Москва), гол «Ахмату»;

    Эсекьель Барко («Спартак»), гол «Краснодару»;

    Тео Бонгонда («Спартак»), гол ЦСКА;

    Хуан Босельи («Пари НН»), гол «Динамо» Москва;

    Луис Чавес («Динамо»), гол «Пари НН»;

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    • Максим Самородов («Ахмат»), гол «Крыльям Советов»;

    Доминик Ороз («Крылья Советов»), гол «Ахмату»;

    Родриго Саравия («Ростов»), гол «Пари НН».

    Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков и экспертов 20 декабря.

    Лучшие голы ноября-декабря в РПЛ
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