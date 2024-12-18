В рамках четвертьфинального поединка Кубка английской лиги в Лондон состоится дерби между. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» 18 декабря. Начало в 22:30 мск.

«Канониры» не проигрывают с конца ноября. У них набралась приличная беспроигрышная серия. Но плотный график игр дает свое и в последних матчах Премьер-лиги подопечные Артеты теряли очки. Они не смогли обыграть «Фулхэм» (1:1) и «Эвертон» (0:0). При этом «Арсенал» может похвастаться победами над «Ман Юнайтед» (2:0) и «Монако» (3:0).

«Орлы» не проигрывают уже 5 поединков, 2 из которых они выиграли. Гости одолели «Ипсвич» 1:0 и «Брайтон» 3:1. Помимо этого на своем поле они смогли воспользоваться слабостью «Ман Сити» и вырвать ничью (2:2). Результаты не выдающиеся, но это дает возможность «Кристал Пэлас» держаться на плаву.

В прошлых раундах турнира «Арсенал» разгромил «Болтон» 5:1 и «Престон» 3:0, а «Кристал Пэлас» выиграл у «Норвича» 4:0, прошел КПР (2:1) и выбил из него «Астон Виллу» (2:1).

Прогнозы и ставки

В проход «орлов» дальше мало кто верит. «Арсенал» — фаворит встречи с большим отрывом в коэффииентах.

Букмекеры дают на победу «Арсенала» 1.38, а на победу «Кристал Пэлас» — 8.90. Шансы на проход команд в 1/4 финала оцениваются котировками 1.20 и 4.60.

Эксперты LiveSport.Ru решили сосредоточить внимание на голах и тоталах. В своем прогнозе они предложили две ставки.

решили сосредоточить внимание на голах и тоталах. В своем прогнозе они предложили две ставки. Искусственный интеллект считает, что «Арсенал» одержит победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы найдете статистику, составы и список букмекеров для ставок.

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