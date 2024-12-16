Таранов оценил игру «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший российский футболиствысказался об игрев нынешнем сезоне РПЛ.

«Первое место "Краснодара" — это такой результат, который до начала этого сезона не совсем ожидали. Поэтому невозможно не отметить работу Мусаева, благодаря которому "Краснодар" показал такую игру и результат.

Однако последние два матча со "Спартаком" и "Локомотивом" меня очень сильно разочаровали. "Краснодар" не был похож на себя — никакой игры, связок и взаимодействий. Такое ощущение, что в команде все рухнуло», — сказал Таранов Чемпионату.

«Краснодар» занимает 1-е место в таблице российской Премьер-лиги с 39-ю очками в активе, набрав такое же количество баллов, сколько и у «Зенита» (2-я строчка).