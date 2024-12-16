Симоне Индзаги: Для меня матч с «Лацио» никогда не будет обычным

Наставник «Интера»высказался о матче с «Лацио». Команды сыграют друг с другом в рамках 16-го тура Серии А.

Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Для меня матч с "Лацио" никогда не будет таким же, как и другие игры. Думаю, это может быть восьмой раз, когда я с ними встречаюсь, четвёртый на стадионе "Олимпико". Я не забываю пройденный путь, трофеи, которые я выиграл здесь сначала как игрок, а затем на тренерском мостике.

Я благодарю всех моих бывших товарищей по команде и игроков, я думаю о президенте Клаудио Лотито, директоре Игли Таре, обо всех, с кем я работал. Мне повезло быть тренером сначала "Лацио", а сегодня "Интера", клуба, где я очень счастлив, чувствую, что ценю и горжусь тем, что мы делаем», — приводит слова Индзаги Football Italia.