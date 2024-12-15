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    Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Вулверхэмптона»

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    Уле Гуннар Сульшер может возглавить «Вулверхэмптон». Об этом сообщает Daily Mail.

    Уле Гуннар Сульшер
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    Уле Гуннар Сульшер

    Ранее стало известно, что руководство «Вулверхэмптона» уволило Гари О’Нила с поста главного тренера команда после поражения в матче АПЛ против «Ипсвич Таун» (1:3).

    Один из главных кандидатов на пост наставника «волков» — Уле Гуннар Сульшер. Специалист присутствовал на матче «Вулверхэмптон» — «Ипсвич Таун».

    Помимо этого, стан «волков» может возглавить Руд ван Нистелрой, который покинул «Манчестер Юнайтед» по ходу нынешнего сезона.

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