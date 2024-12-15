Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Вулверхэмптона»

Уле Гуннар Сульшер Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что руководство «Вулверхэмптона» уволило Гари О’Нила с поста главного тренера команда после поражения в матче АПЛ против «Ипсвич Таун» (1:3).
Один из главных кандидатов на пост наставника «волков» — Уле Гуннар Сульшер. Специалист присутствовал на матче «Вулверхэмптон» — «Ипсвич Таун».
Помимо этого, стан «волков» может возглавить Руд ван Нистелрой, который покинул «Манчестер Юнайтед» по ходу нынешнего сезона.
«Вулверхэмптон» занимает предпоследнее 19-е место в таблице английской Премьер-лиги с 9-ю очками в активе.