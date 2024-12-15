Хамес Родригес: Колумбия входит в тройку лучших команд мира

Хавбек «Райо Вальекано» и сборной Колумбииоценил уровень национальной команды. По его мнению, колумбийцы входят в тройку лучших сборных планеты.

«На данный момент мы входим в тройку лучших национальных команд мира и обыграли все большие команды: Германию, Бразилию, Аргентину, Уругвай, Испанию… Нам нравится играть против больших команд.

В Колумбии я стараюсь быть "джокером" для всех своих партнёров по команде. Я перемещаюсь по всему полю, и у нас очень хорошие партнёрские отношения: с Луисом Диасом, с Джоном Ариасом, Лермой, Риосом… Было бы несправедливо говорить только о некоторых из них. У нас очень качественная команда, которая знает, как играть в больших матчах», — приводит слова Хамеса Marca.