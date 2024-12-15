«Челси» на своем поле сыграет с «Брентфордом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 15-ти матчах. Лондонский клуб одержал 9 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, забив 35 голов и пропустив 18 мячей в свои ворота.

Команда Энцо Марески не проигрывает в чемпионате 7 матчей кряду (5 побед и 2 ничьи). В четырех последних турах АПЛ «Челси» не потерял ни одного очка, последовательно обыграв «Лестер» (2:1), «Астон Виллу» (3:0), «Саутгемптон» (5:1) и «Тоттенхэм» (4:3).

«Синие» продолжают успешные выступления и в Лиге конференций, обыграв в гостях «Астану» (3:1) в гостях в прошедший четверг. За тур до окончания общего этапа «Челси» возглавляет турнирную таблицу, набрав максимум из возможных очков — 15.

«Брентфорд»

«Брентфорд» набрал 23 очка в 15-ти матчах и на данный момент расположился на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету «пчёл» 7 побед, 2 ничьи и 6 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 31:28.

В пяти последних турах «Брентфорд» трижды победил и по разу сыграл вничью и уступил. В матче крайнего тура с «Ньюкаслом» было забито шесть мячей, а итоговая виктория осталась за подопечными Томаса Франка — 4:2. Ранее «Брентфорд» уступил «Астон Вилле» (1:3) и разгромил «Лестер» (4:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Челси» проиграл сопернику дома со счетом 0:2, а в гостях была зафиксирована результативная ничья — 2:2.

Всего в 10-ти очных матчах на счету «синих» 4 победы, «Брентфорд» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Брентфорд» с коэффициентом 1.95.