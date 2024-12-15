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    «Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

    «Алавес» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 17-м туре испанской Примеры «Алавес» и «Атлетик» не выявили победителя — 1:1.

    Хоан Хордан
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    Хоан Хордан

    На 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Унаи Гомес.

    Хозяева смогли отыграться после точного удара Хоана Хордана на 67-й минуте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Атлетик 1:1
    Голы: 0:1 Унаи Гомес (10'), 1:1 Жоан Жордан (67') Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Абдель Абкар, Мусса Диарра, Кевин Гарсиа, Жоан Жордан, Антонио Бланко (Андер Гевара, 72'), Хон Гуриди, Карлос Висенте, Карлос Мартин (Стоичков, 60'), Santiago Mourino Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро (Юри Берчиче, 46'), Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос, Унаи Гомес (Ойан Сансет, 60'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 78'), Алехандро Беренгер (Горка Гурусета, 60'), Нико Уильямс (Альваро Джало, 78'), Иньяки Уильямс Предупреждения: Адама Буаро (20'), Антонио Бланко (54'), Факундо Теналья (69'), Юри Берчиче (75')

    «Атлетик» с 33 очками идет на четвертом месте. «Алавес» (16) — 16-й.

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