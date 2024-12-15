«Алавес» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

Хоан Хордан Фото: globallookpress.com
На 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Унаи Гомес.
Хозяева смогли отыграться после точного удара Хоана Хордана на 67-й минуте.
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Алавес — Атлетик 1:1
Голы: 0:1 Унаи Гомес (10'), 1:1 Жоан Жордан (67') Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Абдель Абкар, Мусса Диарра, Кевин Гарсиа, Жоан Жордан, Антонио Бланко (Андер Гевара, 72'), Хон Гуриди, Карлос Висенте, Карлос Мартин (Стоичков, 60'), Santiago Mourino Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро (Юри Берчиче, 46'), Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос, Унаи Гомес (Ойан Сансет, 60'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 78'), Алехандро Беренгер (Горка Гурусета, 60'), Нико Уильямс (Альваро Джало, 78'), Иньяки Уильямс Предупреждения: Адама Буаро (20'), Антонио Бланко (54'), Факундо Теналья (69'), Юри Берчиче (75')
«Атлетик» с 33 очками идет на четвертом месте. «Алавес» (16) — 16-й.