«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: счет матча 2:1, обзор голов

«Ноттингем Форест» Фото: globallookpress.com
В составе победителей смогли отличиться Никола Миленкович и Энтони Эланга, а за гостей забил Джон Дуран.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Астон Вилла 2:1
Голы: 0:1 Джон Дуран (63'), 1:1 Никола Миленкович (87'), 2:1 Энтони Эланга (90 + 3') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло (Морато, 68'), Неко Уильямс, Ола Эйна, Райан Йейтс (Жота Силва, 68'), Эллиот Андерсон, Николас Домингес (Энтони Эланга, 77'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Вийи Боли, 90'), Крис Вуд Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Росс Баркли, 90'), Лука Динь (Ян Матсен, 90'), Пау Торрес, Диего Карлос, Эзри Конса, Джон МакГинн, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс (Амаду Онана, 74'), Джон Дуран (Олли Уоткинс, 74'), Морган Роджерс Предупреждение: Джон Дуран (70')
По итогам этой игры «Ноттингем Форест» (28 баллов) — четвертый, «Астон Вилла» (25) — шестая.