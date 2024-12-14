ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • 21:54
    • «Наполи» сломил сопротивление «Удинезе»
  • 20:02
    • «Ливерпуль» поделил очки с «Фулхэмом», а «Ипсвич» одолел «Вулверхэмптон»
  • 19:54
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном», а «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
  • 19:25
    • «Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги
  • 18:53
    • Гол Дзаньоло обеспечил «Аталанте» победу над «Кальяри» в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Ноттингем Форест» дожал «Астон Виллу»

    «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ноттингем Форест Астон Вилла
    В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 2:1.

    «Ноттингем Форест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ноттингем Форест»

    В составе победителей смогли отличиться Никола Миленкович и Энтони Эланга, а за гостей забил Джон Дуран.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Астон Вилла 2:1
    Голы: 0:1 Джон Дуран (63'), 1:1 Никола Миленкович (87'), 2:1 Энтони Эланга (90 + 3') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло (Морато, 68'), Неко Уильямс, Ола Эйна, Райан Йейтс (Жота Силва, 68'), Эллиот Андерсон, Николас Домингес (Энтони Эланга, 77'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Вийи Боли, 90'), Крис Вуд Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Росс Баркли, 90'), Лука Динь (Ян Матсен, 90'), Пау Торрес, Диего Карлос, Эзри Конса, Джон МакГинн, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс (Амаду Онана, 74'), Джон Дуран (Олли Уоткинс, 74'), Морган Роджерс Предупреждение: Джон Дуран (70')

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам этой игры «Ноттингем Форест» (28 баллов) — четвертый, «Астон Вилла» (25) — шестая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч в Неаполе порадует голами
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Реал» постарается взять три очка малой кровью
  • «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Монако» Головина одолеет соперника на его же поле?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Завтра в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры