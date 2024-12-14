Хомуха: В победе Файзуллаева есть заслуга ЦСКА

Экс-полузащитниквысказался о признании игрока армейцевлучшим футболистом года в Узбекистане.

«Победа Файзуллаева в номинации "Лучший игрок года" в Узбекистане говорит о том, что он очень хорошо себя проявляет на уровне сборной, а также неплохо выглядел на Олимпиаде и играет в хорошем чемпионате. Несомненно, в этой победе есть заслуга ЦСКА, который раскрыл его. Файзуллаев в России заявил о себе очень ярко.

Аббосу важно завершить чемпионат на хорошей ноте и проявить свои лучшие качества. Тогда, возможно, появятся предложения из Европы. Зимой вряд ли он покинет ЦСКА. Но если клубу будет сделано очень хорошее предложение, которое устроит армейцев, этот переход может произойти. Но мне кажется, что он покинет команду летом после завершения сезона», — сказал Хомуха Чемпионату.

Напомним, что Файзуллаев удостоился этой награды уже 2-й год подряд. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 16 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.