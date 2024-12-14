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    • Файзуллаев стал игроком года в Узбекистане
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    Хомуха: В победе Файзуллаева есть заслуга ЦСКА

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    Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о признании игрока армейцев Аббосбека Файзуллаева лучшим футболистом года в Узбекистане.

    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА
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    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА

    «Победа Файзуллаева в номинации "Лучший игрок года" в Узбекистане говорит о том, что он очень хорошо себя проявляет на уровне сборной, а также неплохо выглядел на Олимпиаде и играет в хорошем чемпионате. Несомненно, в этой победе есть заслуга ЦСКА, который раскрыл его. Файзуллаев в России заявил о себе очень ярко.

    Аббосу важно завершить чемпионат на хорошей ноте и проявить свои лучшие качества. Тогда, возможно, появятся предложения из Европы. Зимой вряд ли он покинет ЦСКА. Но если клубу будет сделано очень хорошее предложение, которое устроит армейцев, этот переход может произойти. Но мне кажется, что он покинет команду летом после завершения сезона», — сказал Хомуха Чемпионату.

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    • Напомним, что Файзуллаев удостоился этой награды уже 2-й год подряд. В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 16 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

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