«Шемрок» разгромил «Борац», «Витория» легко победила «Санкт-Галлен» в ЛК

Подошли к концу еще три встречи 5-го тура общего этапа Лиги конференций.
Швейцарский «Санкт-Галлен» на своем поле потерпел разгромное поражение от португальской «Витории Гимарайнш» - 1:4.
У хозяев единственный мяч на счету Кевин Чобота (66-я).
У победителей забивали Жоау Мендеш (33-я), Густаво (58-я), Альберто Коста (84-я) и Саму (90+4-я).
Футбол. Лига конференций. Этап лиги
Санкт-Галлен — Витория Гимарайнш 1:4
Голы: 0:1 Жуан Мендес (33'), 0:2 Gustavo Silva (58'), 1:2 Кевин Чобот (66'), 1:3 Альберто Байо (84'), 1:4 Саму Омородион (90 + 4')
Санкт-Галлен: Лоуренс Ати-Зиги, Гюго Вандермерш, Абдулайе Диаби, Альберт Вальчи, Чима Окороджи, Лукас Гёртлер (Жорди Кинтилья, 46'), Михайло Стеванович (Виктор Руис, 61'), Корсин Коницке (Бастьен Тома, 46'), Шадрак Аколо (Мустафа Сиссе, 61'), Кевин Чобот, Christian Witzig (Феликс Мамбимби, 78')
Витория Гимарайнш: Бруну Варела, Жуан Мендес (Саму Омородион, 70'), Жуан Мендес (Саму Омородион, 70'), Микель Вильянуэва, Альберто Байо, Нуну Сантос (Тельму Арканжу, 90'), Тьягу Силва (Зе Карлуш, 90'), Нелсон Оливейра (Jose Bica, 75'), Gustavo Silva (Кайо, 70'), Manu Silva, Mario Rivas
Предупреждения: Шадрак Аколо (44'), Альберт Вальчи (45'), Альберто Байо (50'), Абдулайе Диаби (57'), Михайло Стеванович (60'), Manu Silva (86'), Нуну Сантос (87'), Жуан Мендес (90 + 2'), Лоуренс Ати-Зиги (90 + 4')
«Витория» идет второй в таблице ЛК с 13 очками. Швейцарский клуб с 4 очками на 30-й позиции.
Таблицу турнира после пятого тура можно посмотреть по ссылке.
Уэльский ТНС проиграл дома греческому «Панатинаикосу» со счетом 0:2.
На 15-й минуте счет открыл Филип Джуричич. Точку в матче на 62-й минуте поставил с пенальти Фотис Ионнидис.
Футбол. Лига конференций. Этап лиги
ТНС — Панатинаикос 0:2
Голы: 0:1 Filip Đuricic (15'), 0:2 Фотис Иоаннидис (пенальти) (60')
ТНС: Коннор Робертс, Эш Бэйкер (Джошуа Дэниелс, 11'), Джош Паск, Дэниэл Дэвис, Джордан Уильямс (Деклан Макманус, 63'), Бен Кларк (Адам Уилсон, 78'), Дэн Уильямс (Лео Смит, 63'), Дэниел Редмонд, Рори Холден, Райан Броббель (Сион Брэдли, 78'), Harrison McGahey
Панатинаикос: Бартломей Дронговский, Филип Младенович (Филипп Макс, 73'), Сверрир Ингасон, Барт Схенкевелд, Георгиос Ваяннидис (Яннис Коцирас, 89'), Тете, Неманья Максимович, Виллиан Арау, Фотис Иоаннидис, Анастасиос Бакасетас (Аззедин Унаи, 89'), Filip Đuricic (Даниэль Мансини, 73')
Предупреждения: Harrison McGahey (60'), Георгиос Ваяннидис (82')
ТНС имеет три очка идет 32-м в таблице ЛК, «Панатинаикос» с 7 очками на 18-й строчке.
Прогнозы и ставки на футбол
Ирландский «Шэмрок Роверс» разгромил дома боснийский «Борац» — 3:0.
Дублем в этой встрече отметился Джонни Кенни (12-я и 64-я), также забил Нил Фарругия (56-я).
Футбол. Лига конференций. Этап лиги
Шэмрок Роверс — Борац 3:0
Голы: 1:0 Джонни Кенни (12'), 2:0 Нил Фарруджиа (56'), 3:0 Джонни Кенни (64')
Шэмрок Роверс: Леон Пёльс, Дэниел Клири, Ли Грэйс, Джошуа Хонохан (Тревор Кларк, 67'), Маркус Поом (Конан Нунен, 77'), Дилан Уоттс (Джек Бирн, 67'), Дарра Бёрнс, Нил Фарруджиа (Daniel Mandroiu, 76'), Джонни Кенни (Аарон Грин, 67'), Roberto Pico, Gary O'Neill
Борац: Филип Манойлович, Стефан Савич (Стоян Враньеш, 79'), Юрих Каролина, Энвер Кулашин, Санди Огринец, Дино Скоруп (Никола Сречкович, 70'), Срджан Граховац, Марко Вукчевич (Дамир Греля, 70'), Джордже Деспотович, Sebastian Herera, Bart Adrianus Johannes Meijers
Предупреждения: Джошуа Хонохан (28'), Дилан Уоттс (37'), Sebastian Herera (39'), Ли Грэйс (90 + 1')
У ирландского клуба 11 очков и шестое место в ЛК. «Борац» с 7 очками на 20-м месте.