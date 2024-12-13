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    В «Боруссии» Д отреагировали на новость о поддельном возрасте Мукоко

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    В дортмундской «Боруссии» прокомментировали слова отца Юссуфа Мукоко, который заявил о поддельном возрасте футболиста. По его словам, нападающему сейчас не 20 лет, а 24 года.

    Юссуф Мукоко
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    Юссуф Мукоко

    «Биологические родители и дата рождения Юссуфа Мукоко указаны в официальных документах, удостоверяющих личность, и в свидетельстве о рождении, выданном немецким органом власти. Эти документы действительны и по сей день и являются основанием для получения права и разрешения играть за клубы как в Германии, так и за рубежом, и, конечно же, за сборные, такие как сборная Германии U21.

    Обратите внимание, что футболист и его биологические родители, указанные в вышеупомянутых документах, сообщили нам и, в случае родителей, даже третьим лицам под присягой в рамках судебного разбирательства, что информация, содержащаяся в вышеупомянутых официальных документах, соответствует действительности.

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    • Такое положение дел, разумеется, имеет решающее значение для нас, Немецкого футбольного союза и нынешнего клуба игрока (Ниццы)», — приводит слова «Боруссии» Sky Sport Germany.

    В нынешнем сезоне Мукоко выступает за «Ниццу» на правах аренды, где провел 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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