ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов
  • 21:31
    • Стало известно, когда ФИФА снимет трансферный бан у ЦСКА
    Все новости спорта

    Отец форварда «Боруссии» Д Мукоко заявил, что в детстве подделал возраст сына

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Скандалы Лига 1 Футбол Франции Ницца
    Джозеф Мукоко — отец нападающего «Боруссии» Д Юсуффа Мукоко признался, что возраст футболиста в детстве был подделан. По его словам, игроку не 20 лет, а 24 года.

    Юссуф Мукоко — нападающий «Боруссии» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юссуф Мукоко — нападающий «Боруссии» Д

    «Зная о наказуемости за дачу ложных показаний под присягой, я заявляю, что Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном, а также сыном моей жены Мари Мукоко. Кроме того, он не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун.

    Я сделал ему поддельное свидетельство о рождении в Яунде. Затем подал его в посольство и получил паспорт (для Мукоко), после чего взял его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его моложе на четыре года. Теперь указано, что он родился 20 ноября 2004 года», — приводит слова Джозефа Мукоко Bild.

  • Трансферный дайджест. 2-9 декабря
  • Бителло намерен вернуться в Бразилию, Неймара зазывает клуб Месси, Шкриньяр хочет снова стать топовым игроком
  • 09/12/2024

    • В нынешнем сезоне форвард выступает за «Ниццу» на правах аренды, где провел 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вспомнит ли «Валенсия» о победах в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продолжится ли победная серия «Эмполи»?
  • «Эмполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Прервет ли «Фрайбург» победную серию «Вольфсбурга»?
  • «Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия 25 — Беларусь
  • Хоккей
  • Завтра в 13:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры