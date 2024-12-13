Отец форварда «Боруссии» Д Мукоко заявил, что в детстве подделал возраст сына

— отец нападающегопризнался, что возраст футболиста в детстве был подделан. По его словам, игроку не 20 лет, а 24 года.

«Зная о наказуемости за дачу ложных показаний под присягой, я заявляю, что Юссуфа Мукоко не является моим биологическим сыном, а также сыном моей жены Мари Мукоко. Кроме того, он не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун.

Я сделал ему поддельное свидетельство о рождении в Яунде. Затем подал его в посольство и получил паспорт (для Мукоко), после чего взял его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его моложе на четыре года. Теперь указано, что он родился 20 ноября 2004 года», — приводит слова Джозефа Мукоко Bild.

В нынешнем сезоне форвард выступает за «Ниццу» на правах аренды, где провел 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.