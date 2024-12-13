будут открывать программу 14-го тура немецкой Бундеслиги. Команды сыграют 13 декабря на стадионе «Европа-Парк». Начало в 22:30 по мск.

Команды являются соседями по турнирной таблице. Обе набрали по 21 пункту. «Фрайбург» занимает 6-е место, а «Вольфсбург» — 5-е. Таким образом, победа позволит хозяевам подняться в зону еврокубков.

«Вольфсбург» сейчас крепкий орешек. Клуб выиграл 4 матча подряд. Гости обыграли 1:0 «Унион», разгромили 5:1 «Лейпциг» и со счетом 4:3 победили «Майнц». Что касается «Фрайбурга», то после поражения от «Боруссии» Дортмунд 0:4, он выиграл у «Боруссии» Менхенгладбах 3:1 и сыграл вничью 1:1 с «Хоффенхаймом».

Прогнозы и ставки

Казалось бы, «Вольфсбург» должен быть фаворитом, но это не так. Хотя он обыграл «Фрайбург» на этом же поле в прошлый раз (2:1). Но в этот раз стоит учитывать, что у «волков» большой лазарет.

Букмекеры дают 2.36 на хозяев, 3.45 на ничью и 3.15 на гостей.

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предлагают ставку на тотал и гостей. Узнать, какие именно варианты дают аналитики сайта, можно здесь.

ИИ считает, что команды сильнейшего не выявят и матч завершится ничьей 1:1.

Трансляция матча

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