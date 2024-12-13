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    Аленичев: «Краснодар» и «Локомотив» выглядели очень здорово в первой половине сезона РПЛ

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    Российский тренер Дмитрий Аленичев отметил две команды, которые его удивили в 1-й части сезона РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «В первой части чемпионата удивили "Краснодар" и "Локомотив". Если не ошибаюсь, у "Краснодара" была серия из 11 побед подряд. У "Локомотива" тоже была хорошая серия.

    Эти команды блеснули на достаточно длинной дистанции. Да, чуть в конце они сбавили. Но, как говорится: "Хорошая полоса всегда заканчивается". У них это как раз и случилось в конце первой части чемпионата. На мой взгляд, "Краснодар" и "Локомотив" выглядели очень здорово», — сказал Аленичев Чемпионату.

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    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).

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