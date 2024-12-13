Аленичев: «Краснодар» и «Локомотив» выглядели очень здорово в первой половине сезона РПЛ

Российский тренеротметил две команды, которые его удивили в 1-й части сезона РПЛ.

«В первой части чемпионата удивили "Краснодар" и "Локомотив". Если не ошибаюсь, у "Краснодара" была серия из 11 побед подряд. У "Локомотива" тоже была хорошая серия.

Эти команды блеснули на достаточно длинной дистанции. Да, чуть в конце они сбавили. Но, как говорится: "Хорошая полоса всегда заканчивается". У них это как раз и случилось в конце первой части чемпионата. На мой взгляд, "Краснодар" и "Локомотив" выглядели очень здорово», — сказал Аленичев Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).