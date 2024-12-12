«Спартак» проведет два сбора в Турции и сыграет на турнире в Абу-Даби

Московский сообщил , где команда будет готовиться ко второй части сезона.

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» выйдут из отпуска 12 января. 14 января, после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования, красно-белые отправятся в Турцию. На протяжении недели команда будет жить и тренироваться в одном из отелей Белека.

С 25 января по 13 февраля «Спартак» будет тренироваться в ОАЭ. Команда Дяеяна Станковича примет участие в турнире Зимний кубок РПЛ, который, как и в прошлом году, пройдет в Абу-Даби.

Соперниками «Спартака» по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Победители групп выйдут в финал, который состоится 11 февраля. Вторые команды встретятся в матче за 3-е место, а третьи — за 5-е.

Завершающий этап подготовки красно-белых ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.

Календарь и таблица РПЛ

Точное расписание турнира и соперники по другим товарищеским матчам «Спартака» на сборах определятся позднее.