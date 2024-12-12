ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»
    Все новости спорта

    «Спартак» проведет два сбора в Турции и сыграет на турнире в Абу-Даби

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Динамо Краснодар Зенит ЦСКА Ростов РПЛ Футбол России
    Московский «Спартак» сообщил, где команда будет готовиться ко второй части сезона.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    Футболисты и тренерский штаб «Спартака» выйдут из отпуска 12 января. 14 января, после прохождения тестов на функциональную готовность и медицинского обследования, красно-белые отправятся в Турцию. На протяжении недели команда будет жить и тренироваться в одном из отелей Белека.

    С 25 января по 13 февраля «Спартак» будет тренироваться в ОАЭ. Команда Дяеяна Станковича примет участие в турнире Зимний кубок РПЛ, который, как и в прошлом году, пройдет в Абу-Даби.

  • Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ
  • Отправившийся на перерыв чемпионат России оставил множество интриг перед весенней частью кампании
  • Вчера

    • Соперниками «Спартака» по группе станут московское «Динамо» и «Краснодар». Во второй группе сыграют «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Победители групп выйдут в финал, который состоится 11 февраля. Вторые команды встретятся в матче за 3-е место, а третьи — за 5-е.

    Завершающий этап подготовки красно-белых ко второй части сезона пройдет в Турции с 18 по 25 февраля.

    Календарь и таблица РПЛ

    Точное расписание турнира и соперники по другим товарищеским матчам «Спартака» на сборах определятся позднее.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у казахов против «Челси»?
  • «Астана» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Брага» доставить проблемы римлянам?
  • «Рома» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Позволит ли Лига Европы вернуться к победам «МЮ»?
  • «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аякс — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры