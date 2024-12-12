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    Ольмо: Цель «Барселоны» — становиться все сильнее

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    Нападающий «Барселоны» Дани Ольмо высказался о победе над дортмундской «Боруссией» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    «Мы хорошо провели игру с очень хорошим соперником. Очень успешно действовали, как с мячом, так и без него. Могли забить еще больше. Теперь мы очень удачно расположились в турнирной таблице, но это всего лишь мгновение дня сегодняшнего.

    Наша дальнейшая цель — становиться все сильнее. Посмотрим в итоге, насколько далеко сумеем в этом зайти», — цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 15 очков и идет второй в турнирной таблице. «Боруссия» (12) осталась на 9-й строчке.

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