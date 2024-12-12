Ольмо: Цель «Барселоны» — становиться все сильнее

Нападающий «Барселоны»высказался о победе над дортмундской «Боруссией» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели игру с очень хорошим соперником. Очень успешно действовали, как с мячом, так и без него. Могли забить еще больше. Теперь мы очень удачно расположились в турнирной таблице, но это всего лишь мгновение дня сегодняшнего.

Наша дальнейшая цель — становиться все сильнее. Посмотрим в итоге, насколько далеко сумеем в этом зайти», — цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 15 очков и идет второй в турнирной таблице. «Боруссия» (12) осталась на 9-й строчке.