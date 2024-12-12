Матч 6-го тура Лиги Европы УЕФА междусостоится 12 декабря на стадионе «Парк Олимпик Лион» и начнется в 23:00 мск.

«Лион» показал неплохие результаты в последних матчах, одержав 3 победы подряд. «Олимпийцы» разгромили «Карабах» 4:1, после чего с тем же счетом укатали «Ниццу». В прошлых выходных хозяева всухую разбили «Анже» 3:0. На данный момент «Лион» имеет 10 очков в своем активе и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

У «Айнтрахта» хорошо идут дела в еврокубке. Здесь «орлы» выигрывают уже четвертый поединок подряд. Одолев 2:1 «Мидтьюлланн» в прошлом туре, команда набрала 13 очков и вышла на 3-е место. После этого франкфуртцы разгромили «Хайденхайм» 4:0 в Бундеслиге, а вот с «Лейпцигом» гости не справились (0:3), в связи с чем, они вылетели из Кубка Германии. Последним результатом является ничья 1:1 с «Аугсбургом».

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Прогнозы и ставки на игру

Это будет первая очная встреча команд и сложно предсказать, как она может завершиться.

Букмекеры оценивают шансы соперников на победу коэффициентами 2.18 и 3.25 соответственно. На ничью можно поставить за 3.75.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что ждать много голов от матча не стоит. Поединок пройдет в упорной борьбе в ущерб результативности. Узнать ставки можно в прогнозе с коэффициентом 3.70.

Искусственный интеллект сделал более смелое предположение. Нейросеть ожидает победу «Айнтрахта» со счетом 2:0.

Трансляция матча

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