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    «Лион» — «Айнтрахт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Франции Лион Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Матч 6-го тура Лиги Европы УЕФА между «Лионом» и «Айнтрахтом» состоится 12 декабря на стадионе «Парк Олимпик Лион» и начнется в 23:00 мск.

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    «Лион» показал неплохие результаты в последних матчах, одержав 3 победы подряд. «Олимпийцы» разгромили «Карабах» 4:1, после чего с тем же счетом укатали «Ниццу». В прошлых выходных хозяева всухую разбили «Анже» 3:0. На данный момент «Лион» имеет 10 очков в своем активе и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

    У «Айнтрахта» хорошо идут дела в еврокубке. Здесь «орлы» выигрывают уже четвертый поединок подряд. Одолев 2:1 «Мидтьюлланн» в прошлом туре, команда набрала 13 очков и вышла на 3-е место. После этого франкфуртцы разгромили «Хайденхайм» 4:0 в Бундеслиге, а вот с «Лейпцигом» гости не справились (0:3), в связи с чем, они вылетели из Кубка Германии. Последним результатом является ничья 1:1 с «Аугсбургом».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки на игру

    Это будет первая очная встреча команд и сложно предсказать, как она может завершиться.

    • Букмекеры оценивают шансы соперников на победу коэффициентами 2.18 и 3.25 соответственно. На ничью можно поставить за 3.75.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что ждать много голов от матча не стоит. Поединок пройдет в упорной борьбе в ущерб результативности. Узнать ставки можно в прогнозе с коэффициентом 3.70.

    • Искусственный интеллект сделал более смелое предположение. Нейросеть ожидает победу «Айнтрахта» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Лион» — «Айнтрахт» на LiveCup.Run. Сайт предлагает следить за различными спортивными событиями недели.

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