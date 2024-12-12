Дзюба: Самое счастливое событие года? Ни одного поражения от «Зенита»

Форварддал комментарий по поводу счастливого и разочаровывающего события в 2024 году.

«Ни одного поражения от "Зенита" за год: две победы с "Локомотивом" и победа с "Акроном". Первую игру с "Акроном" с "Зенитом" я не доиграл из-за травмы — счёт был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от "Зенита", пока я был на поле.

Что больше всего разочаровало? Отношение отдельных людей из "Локо". Но об этом я уже рассказывал», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Напомним, что 36-летний Дзюба перебрался в «Акрон» по ходу текущего сезона.