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    Дзюба: Самое счастливое событие года? Ни одного поражения от «Зенита»

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    Форвард «Акрона» Артем Дзюба дал комментарий по поводу счастливого и разочаровывающего события в 2024 году.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Ни одного поражения от "Зенита" за год: две победы с "Локомотивом" и победа с "Акроном". Первую игру с "Акроном" с "Зенитом" я не доиграл из-за травмы — счёт был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от "Зенита", пока я был на поле.

    Что больше всего разочаровало? Отношение отдельных людей из "Локо". Но об этом я уже рассказывал», — приводит слова Дзюбы Sport24.

    Напомним, что 36-летний Дзюба перебрался в «Акрон» по ходу текущего сезона.

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