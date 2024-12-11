ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Талалаев: Нет сомнений, что «Балтика» выйдет в РПЛ

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Балтика
    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о задачах калининградской команды.

    Андрей Талалаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев

    «Я думаю, что те задачи, которые поставлены руководителями и нами самими перед собой и перед командой, будут выполнены. В прошлом году у нас были Кубок и медали, и даже приз лучшему тренеру этой лиги. Надеюсь, что в этом году будем бороться за все три трофея.

    Выйдет ли команда в РПЛ? У меня вообще нет сомнений. Если бы были, я бы сюда не приехал», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

  • Первая лига. Борьба «Балтики», «Урала» и «Сочи» за возвращение в РПЛ, преображение «Торпедо», кризис «Арсенала»
  • Провожаем Первую лигу на зимний перерыв
  • 08/12/2024

    • Напомним, что в настоящий момент «Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки?
  • «Ювентус» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли дортмундская команда на своем поле дать бой «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Окажется ли «Атлетико» в топ-8 Лиги чемпионов?
  • «Атлетико» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Коламбус — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры