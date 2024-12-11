Талалаев: Нет сомнений, что «Балтика» выйдет в РПЛ

Главный тренервысказался о задачах калининградской команды.

«Я думаю, что те задачи, которые поставлены руководителями и нами самими перед собой и перед командой, будут выполнены. В прошлом году у нас были Кубок и медали, и даже приз лучшему тренеру этой лиги. Надеюсь, что в этом году будем бороться за все три трофея.

Выйдет ли команда в РПЛ? У меня вообще нет сомнений. Если бы были, я бы сюда не приехал», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент «Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.