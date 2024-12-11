Симоне Индзаги: «Интер» был недостаточно хорош в атаке

Наставник «Интера»прокомментировал поражение от «Байера» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Мы были недостаточно хороши в атаке. Мы не показали достаточно хорошую игру, чтобы победить соперника такого уровня. Но наша цель остается прежней — попасть в плей-офф напрямую, то есть финишировать в топ-8 на общем этапе. И это по-прежнему абсолютно выполнимо. "Байер" сегодня играл здорово, на высоких скоростях.

Очевидно, что в матче с таким соперником невозможно обойтись без опасных моментов у своих ворот. Но, конечно, жаль, что все-таки пропустили в самом конце», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Интер» набрал 13 очков и идет 4-м в таблице.