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    Симоне Индзаги: «Интер» был недостаточно хорош в атаке

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Байера» (0:1) в Лиге чемпионов.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы были недостаточно хороши в атаке. Мы не показали достаточно хорошую игру, чтобы победить соперника такого уровня. Но наша цель остается прежней — попасть в плей-офф напрямую, то есть финишировать в топ-8 на общем этапе. И это по-прежнему абсолютно выполнимо. "Байер" сегодня играл здорово, на высоких скоростях.

    Очевидно, что в матче с таким соперником невозможно обойтись без опасных моментов у своих ворот. Но, конечно, жаль, что все-таки пропустили в самом конце», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

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    «Интер» набрал 13 очков и идет 4-м в таблице.

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