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    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Шахин: Наш приоритет — финишировать в первой восьмерке и получить везение в жеребьевке

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин высказался о предстоящем матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

    Нури Шахин
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    Нури Шахин

    «Он ничем не отличается от других матчей. Каждый из них особенный. Я воспринимал их так же, будучи игроком.

    Мы на равных с "Барсой" и хотим попасть в восьмерку лучших, и если мы выиграем, то проясним картину, но для нас самый важный турнир — это Бундеслига, потому что это самое честное соревнование.

    Наш приоритет — финишировать в первой восьмерке, а затем получить немного везения в жеребьевке.

    Против "Барсы" невозможно быть фаворитом, его нет. Это будет равная игра, и существуют аргументы в пользу обеих команд. Важно быть в форме.

    Беспокойство вызывает многое. "Барса" — это не только Левандовски, но и Френки де Йонг, мой любимый игрок. Мы должны играть смело — посмотрим, сработает ли это», — приводит слова Шахина As.

    Матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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