Шахин: Наш приоритет — финишировать в первой восьмерке и получить везение в жеребьевке

Главный тренер дортмундскойвысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Он ничем не отличается от других матчей. Каждый из них особенный. Я воспринимал их так же, будучи игроком.

Мы на равных с "Барсой" и хотим попасть в восьмерку лучших, и если мы выиграем, то проясним картину, но для нас самый важный турнир — это Бундеслига, потому что это самое честное соревнование.

Наш приоритет — финишировать в первой восьмерке, а затем получить немного везения в жеребьевке.

Против "Барсы" невозможно быть фаворитом, его нет. Это будет равная игра, и существуют аргументы в пользу обеих команд. Важно быть в форме.

Беспокойство вызывает многое. "Барса" — это не только Левандовски, но и Френки де Йонг, мой любимый игрок. Мы должны играть смело — посмотрим, сработает ли это», — приводит слова Шахина As.

Матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.