«Жирона» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Мохамед Салах, который реализовал пенальти на 63-й минуте.
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Жирона — Ливерпуль 0:1
Гол: 0:1 Мохамед Салах (пенальти) (63') Жирона: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес, Хуанпе, Ладислав Крейчи, Дейли Блинд (Джон Солис, 76'), Мигель Гутьеррес, Ориоль Ромеу Видаль, Ясер Асприлья, Донни ван де Бек (Иван Мартин, 76'), Бриан Хиль (Порту Кристиан, 71'), Арно Данжума (Кристиан Стуани, 71') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Луис Диас (Ватару Эндо, 89'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Кёртис Джонс (Харви Эллиотт, 76'), Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес (Коди Матес Гакпо, 71') Предупреждения: Луис Диас (54'), Ориоль Ромеу Видаль (55'), Джо Гомес (79'), Алехандро Франсес (87')
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Благодаря победе «Ливерпуль» набрал 18 очков и закрепился на первом месте. У «Жироны» осталось 3 балла и 30-я строчка.