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    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль» 0:1. Онлайн
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    Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Жироной» в Лиге чемпионов

    «Жирона» — «Ливерпуль»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде переиграл «Жирону» со счетом 1:0.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Мохамед Салах, который реализовал пенальти на 63-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Жирона — Ливерпуль 0:1
    Гол: 0:1 Мохамед Салах (пенальти) (63') Жирона: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес, Хуанпе, Ладислав Крейчи, Дейли Блинд (Джон Солис, 76'), Мигель Гутьеррес, Ориоль Ромеу Видаль, Ясер Асприлья, Донни ван де Бек (Иван Мартин, 76'), Бриан Хиль (Порту Кристиан, 71'), Арно Данжума (Кристиан Стуани, 71') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Луис Диас (Ватару Эндо, 89'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Кёртис Джонс (Харви Эллиотт, 76'), Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес (Коди Матес Гакпо, 71') Предупреждения: Луис Диас (54'), Ориоль Ромеу Видаль (55'), Джо Гомес (79'), Алехандро Франсес (87')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Благодаря победе «Ливерпуль» набрал 18 очков и закрепился на первом месте. У «Жироны» осталось 3 балла и 30-я строчка.

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