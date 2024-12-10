Генич объяснил, почему Дзюба не будет в сборной России

Комментатордал оценку возможному вызовув сборную России.

«В тот футбол, в который хочет играть Карпин, Дзюба не нужен. Вот все говорят, что надо вызвать Артема, что он соответствует. По меркам Карпина, он не соответствует. Ваня Сергеев забил два мяча, но я не уверен, что даже он был бы вызван. А чем Сергеев менее выгоден Карпину, чем Дзюба, кроме хайпа? По-футбольному Иван пригодился бы сильнее. Забудьте про эту тему. Артем Дзюба как боевая единица Карпину не подходит.

Рекорд? Его не будет. При Карпине точно нет. Если только Слуцкий снова возглавит сборную и ради одного матча вызовет в национальную команду, чтобы он забил. Может быть такое. Многие просто все списывают исключительно на их личностные взаимоотношения. Мне кажется, что Карпин вообще смотрит иначе и ему плевать на него как на человека. Он смотрит, готов ли Дзюба выполнять требуемую двигательную активность. Мы что, играем длинными забросами?» — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент 36-летний Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым. В активе обоих по 30 голов.