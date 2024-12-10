ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
    Все новости спорта

    Генич объяснил, почему Дзюба не будет в сборной России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сборная России Акрон Артём Дзюба
    Комментатор Константин Генич дал оценку возможному вызову Артема Дзюбы в сборную России.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «В тот футбол, в который хочет играть Карпин, Дзюба не нужен. Вот все говорят, что надо вызвать Артема, что он соответствует. По меркам Карпина, он не соответствует. Ваня Сергеев забил два мяча, но я не уверен, что даже он был бы вызван. А чем Сергеев менее выгоден Карпину, чем Дзюба, кроме хайпа? По-футбольному Иван пригодился бы сильнее. Забудьте про эту тему. Артем Дзюба как боевая единица Карпину не подходит.

    Рекорд? Его не будет. При Карпине точно нет. Если только Слуцкий снова возглавит сборную и ради одного матча вызовет в национальную команду, чтобы он забил. Может быть такое. Многие просто все списывают исключительно на их личностные взаимоотношения. Мне кажется, что Карпин вообще смотрит иначе и ему плевать на него как на человека. Он смотрит, готов ли Дзюба выполнять требуемую двигательную активность. Мы что, играем длинными забросами?» — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

    В настоящий момент 36-летний Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым. В активе обоих по 30 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Выстоит ли «Жирона» против «Ливерпуля»?
  • «Жирона» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Итальянцы возьмут очки в Германии?
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры