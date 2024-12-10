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    Артета: «Монако» меня впечатляет

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Монако».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Монако меня впечатляет. Посмотрите, как они играют в Лиге чемпионов и чемпионате Франции против сильных соперников — это говорит о том, что они представляют реальную угрозу. Это хорошо организованная команда, задающая высокий темп и умеющая здорово переходить из обороны в атаку, хорошая проверка для нас.

    Связь между клубами? Да, исторически так сложилось, нас связывают Тьерри Анри и Арсен Венгер. Это особенный клуб, мы рады видеть их у себя дома, но надеемся, что победа будет за нами», — цитирует Артету пресс-служба УЕФА.

    Матч «Арсенал» — «Монако» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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