Артета: «Монако» меня впечатляет

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Монако меня впечатляет. Посмотрите, как они играют в Лиге чемпионов и чемпионате Франции против сильных соперников — это говорит о том, что они представляют реальную угрозу. Это хорошо организованная команда, задающая высокий темп и умеющая здорово переходить из обороны в атаку, хорошая проверка для нас.

Связь между клубами? Да, исторически так сложилось, нас связывают Тьерри Анри и Арсен Венгер. Это особенный клуб, мы рады видеть их у себя дома, но надеемся, что победа будет за нами», — цитирует Артету пресс-служба УЕФА.

Матч «Арсенал» — «Монако» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.