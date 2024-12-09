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    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Программу 15-го тура чемпионата Англии будет открывать встреча «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона», которые сыграют 09 декабря в 23:00 по мск.

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    Обе команды подошли к матчу в одинаковой форме. И «Вест Хэм», и «Вулверхэмптон» проиграли две встречи подряд. «Молотки» уступили «Арсеналу» 2:5 и «Лестеру» 1:3, а «волки» — «Борнмуту» 2:4 и «Эвертону» 0:4.

    В турнирной таблице хозяева набрали лишь 15 очков, что позволяет им быть на 14-й позиции. Гости находятся на 19-й строчке в зоне вылета, так как после 14 туров они смогли набрать всего 9 пунктов.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки на матч

    Эксперты отдают предпочтение «Вест Хэму». Это при том, что «молотобойцы» выиграли только 2 домашних матча из 7 в АПЛ. Хотя и «волки» на выезде тоже не блистают.

    • Букмекеры дают 1.81 на «Вест Хэм», 4.10 — на «Вулверхэмптон», за 3.90 можно поставить на ничью.

    • На LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом редакции. Там аналитики сайта предложили две ставки с коэффициентами 1.90 и 2.40.

    • ИИ считает, что игра будет не слишком результативной, команды по разу обменяются голами и счет встречи составит 1:1.

    Трансляция матча

    LiveCup.Run предлагает посмотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон», а также других поединков чемпионата Англии. Помимо трансляции на сайте можно найти статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

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