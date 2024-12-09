«Сент-Этьен» — «Марсель»: счет матча 0:2, обзор голов

В 14-м туре французской Лиги 1на выезде добился уверенно победы надсо счетом 2:0.

На 17-й минуте счет открыл Адриен Рабьо с передачи Нила Мопе.

Второй мяч на счету Мэйсона Гринвуда, который сначала не реализовал пенальти, но потом все равно отличился на 65-й минуте.

Календарь и таблица Лиги 1

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Марсель 0:2 Голы: 0:1 Адриен Рабьо (17'), 0:2 Мэйсон Гринвуд (66') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Деннис Аппиа, Дилан Батубинсика, Пьер Эква (Флорьян Тардье, 90'), Юнис Абдельхамид, Пьер Корню (Ибраима Сиссоко, 67'), Лео Петро, Бенджамин Бушуари, Луи Мутон (Матис Амугу, 75'), Зурико Давиташвили, Lucas Stassin (Айман Аики, 67') Марсель: Херонимо Рульи, Леонардо Балерди, Адриен Рабьо, Мэйсон Гринвуд (Лилиан Брассье, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Валентин Ронжье (Элье Ваи, 69'), Жоффрей Кондогбиа, Ниль Мопе (Дерек Корнелиус, 69'), Кентен Мерлен (Alexi Koum, 79'), Луис Энрике (Jonathan Rowe, 90'), Amir Murillo Предупреждения: Валентин Ронжье (47'), Ибраима Сиссоко (90 + 9')

«Марсель» продолжает погоню за лидером «ПСЖ», у команды сейчас 29 очков и второе место в Лиге 1. «Сент-Этьен» (13) — 16-й.