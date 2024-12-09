Карпин заявил, что у него есть понимание, кто покинет «Ростов» в зимнее ТО

Главный тренеррассказал о возможных изменениях в составе команды во время зимнего трансферного окна.

«Есть ли понимание, кто покинет команду зимой? У меня есть (улыбается).

Много ли таких людей будет? Много не будет, естественно. У нас не так много народу, чтобы они покидали ещё. Но если будет какое‑то сумасшедшее предложение по кому‑то из игроков, я думаю, что "Ростов" будет его рассматривать», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч! Премьер».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе.