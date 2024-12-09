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    Карпин заявил, что у него есть понимание, кто покинет «Ростов» в зимнее ТО

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о возможных изменениях в составе команды во время зимнего трансферного окна.

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Есть ли понимание, кто покинет команду зимой? У меня есть (улыбается).

    Много ли таких людей будет? Много не будет, естественно. У нас не так много народу, чтобы они покидали ещё. Но если будет какое‑то сумасшедшее предложение по кому‑то из игроков, я думаю, что "Ростов" будет его рассматривать», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч! Премьер».

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