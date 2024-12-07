Карпин: Могли набирать больше очков в первой части сезона

Главный тренероценил победу команды в матче с(3:1).

«Да, досада присутствует. И от нереализованных моментов, и от пропущенного гола. После нашего углового три футболиста "Ростова" были ближе к своим воротам, но вместо того, чтобы бежать назад, они смотрели на вратаря и пропустили в такой ситуации.

Итог первой части сезона? Хотелось бы большего. Даже при том неудачном отрезке наша игра не соответствовала результату и могли набирать больше очков. Вот тогда было бы полное удовлетворение. Где хочу видеть "Ростов" в конце? Чем выше — тем лучше», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» уходит на зимнюю паузу седьмым с 26 очками. «Крылья Советов» (18) — 10-е.