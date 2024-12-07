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    «Рубин» одержал волевую победу над «Динамо» Мх

    «Динамо» Мх — «Рубин»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В 18-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» потерпело поражение от казанского «Рубина» со счетом 2:3, ведя с разницей в два мяча.

    Дардан Шабанхаджай
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    Дардан Шабанхаджай

    На 16-й минуте счет открыл защитник хозяев Ян Джапо.

    На 39-й минуте бело-голубые удвоили преимущество после точного удара Хуссема Мрезига.

    «Рубин» сократил отставание на 43-й минуте, когда отличился Богдан Йочич.

    В начале второго тайма защитник Егор Тесленко сравнял счет, он забивает второй матч подряд.

    Победу казанцам принес точный удар Дардана Шабанхаджая на 69-й минуте.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Рубин 2:3
    Голы: 1:0 Dapo J. (16'), 2:0 Mrezigue H. (39'), 2:1 Богдан Йочич (43'), 2:2 Егор Тесленко (56'), 2:3 Дардан Шабанхаджай (69') Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Сердер Сердеров, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Mrezigue H., Dapo J. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай, Богдан Йочич, Угочукву Иву, Никола Чумич, Мирлинд Даку Предупреждения: Сердер Сердеров (45+3'), Dapo J. (62'), Игор Вуячич (75'), Руслан Безруков (86'), Марвин Чуни (90+1')
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