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    Тедеев: Наша задача в матче с «Зенитом» — сыграть в свой лучший футбол в сезоне

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о предстоящем матче против «Зенита».

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Всегда есть к чему стремиться, но главное, что футболисты много работают и эта работа доставляет им удовольствие. Благодаря этому, они становятся сильнее.

    Наша задача — хорошо подготовиться к матчу, сыграть в свой лучший футбол в сезоне.

    Отсутствие страха в глазах футболистов перед матчами с топовыми соперниками? Безусловно. В матче со "Спартаком" этого нам как раз не хватило, но даже в других играх, которые закончились крупным поражением, не могу опустить голову и сказать, что мои футболисты полностью проиграли матч. Мы уступали в отдельных эпизодах, за это нас наказывал более мастеровитый соперник, поэтому эти команды идут вверху, но у них и возможности другие. Я никогда не унывал и не злился после таких игр», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» и «Акрон» сыграют между собой в субботу, 7 декабря.

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