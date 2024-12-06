Матч 15-го тура Серии А между «Интером» и «Пармой» завершился со счетом 3:1 в пользу миланской команды. Голами в составе победителей отличились Димарко, Барелла и Тюрам, еще один мяч был забит в результате автогола Дармиана.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Парма 3:1 Голы: 0:1 Йенс Кастроп (14'), 1:1 Tom Zimmerschied (44'), 2:1 Мухаммед Дамар (53') Интер: Элиас Баум, Лукас Пинкерт, Максимилиан Рор, Маурице Нойбауэр, Карло Зиккингер, Лукас Петков, Мухаммед Дамар (Пол Сток, 90'), Фисник Аслани, Nicolas Kristof, Julius Frederik Schmahl (Frederik Jakel, 89'), Tom Zimmerschied (Арне Зиккер, 75') Парма: Данило Соарес (Berkay Yilmaz, 64'), Оливер Вилладсен (Tim Janisch, 78'), Ондржей Карафиат, Робин Кнохе, Йенс Кастроп (Лукас Шлаймер, 79'), Каспар Яндер, Финн Ельч, Стефанос Цимас, Махир Эмрели, Юлиан Юстван (Рафаел Любах, 70'), Jan-Marc Reichert Предупреждения: Махир Эмрели (52'), Йенс Кастроп (69'), Ондржей Карафиат (77'), Лукас Пинкерт (90 + 2'), Пол Сток (90 + 4')

Ход матча

90+4' Матч окончен! Победа Интера — 3:1! Уже к середине второго тайма миланцы довели дело до разгрома, после чего сбавили обороты, пропустив мяч в результате автогола. Интер набирает очередные три очка и продолжает преследовать Наполи в турнирной таблице. На этом все, пока!

90+3' Замена у Интера. Паласиос выходит на пару минут вместо Биссека.

90+2' Барелла закинул мяч на ход Мартинесу по центру, но у аргентинца был зафиксирован офсайд.

90' Четыре минуты добавлены ко второму тайму.

87' Нет, не будет пенальти! После просмотра VAR арбитр изменил свое первоначальное решение, посчитав, что контакта со стороны Айно не было!

86' Так, будут смотреть VAR! Арбитр сам отправляется к монитору!

84' Пенальти в ворота Пармы! Корреа отдал передачу в штрафную на Мартинеса, который падает на газон после небольшого контакта с Айно!

81' ГООЛ!!! 3:1! Дармиан забивает в свои ворота! Эрнани отдал передачу на левую штангу на Мана, но его опередил Дармиан, срезав мяч в сетку ворот Зоммера!

79' Аслани навесил с корнера на ближнюю штангу, но Биссеку помешали пробить по воротам. Валенти выбил мяч из своей штрафной.

78' Корреа пробил по воротам и смог заработать угловой, после рикошета от Валери.

77' Айно выполнил безадресный прострел с правого фланга. Защитники Интер легко вынесли мяч из своей штрафной.

75' У Интера Дармиан заменил Бастони.

75' Двойная замена у Пармы. Валери и Канчельери поле покинули, вместо них вышли Валенти и Хадж Мохаммед.

74' Корреа выдал отличную передачу на левый край штрафной, Мартинес пробил в правый угол, но мяч разминулся со штангой!

72' Аслани с левого корнера крутил мяч в створ, но Судзуки не сплоховал, выбив снаряд кулаками.

71' Тройная замена у Интера. Корреа, Аслани и Бьюкенен вышли вместо Тюрама, Чалханоглу и Димарко.

70' Парма заработала стандарт, после розыгрыша которого Валери пробил сильно выше ворот.

67' ГООЛ!!! 3:0! Тюрам доводит счет до разгромного! Интер заработал угловой на правом фланге. Чалханоглу навесил на ближний угол, Биссек головой скинул мяч на дальнюю штангу, а Тюрам без опеки пробил в падении в угол ворот!

65' Димарко получил желтую карточку, сфолив против Зома на фланге.

62' Интер заработал угловой слева. Димарко навесил во вратарскую, но голкипер Пармы забрал мяч на выходе.

Фрагмент матча globallookpress.com

60' Двойная замена у Пармы. Эрнани и Алмквист вышли вместо Кейта и Бонни.

59' Парма ответила своим ударом, но Канчельери не попал в ближний угол с правого края штрафной.

59' Судзуки выручил свою команду, в прыжке отбив мяч после удара Мартинеса из центра штрафной!

57' После просмотра VAR гол Интера был засчитан! 2:0 впереди миланцы!

55' Затягивается пауза. Смотрят на офсайд у Бареллы во время передачи Тюрама. Но был ли он?

53' ГООЛ!!! 2:0! Барелла удваивает преимущество Интера! Или нет?! Будут смотреть VAR! Николо принял мяч послед длинной передачи Тюрама, пробежал через половину поля и на входе в штрафную слева сначала уложил на газон Валери, а затем спокойно переиграл голкипера, отправив мяч в дальний угол!

52' Думфрис открылся возле правой штанги, пробив головой мимо дальнего угла!

50' Барелла не успел к мячу в центре поля, зарядив по ногам Кейта. Гости оперативно разыграли штрафной удар.

48' Димарко слева закинул на ближнюю штангу. Судзуки вовремя вышел из ворот, забрав мяч в свои руки.

46' Парма разыграла мяч с центра поля. Начинаем второй тайм!

Фрагмент матча globallookpress.com

45+2' Перерыв! 1:0 в пользу Интера! У хозяев поля было как минимум три отличных шанса, чтобы забить гол, но команде удалось отличиться лишь один раз после удара Димарко. Гости изредка отвечали контратаками, но в завершающей стадии футболистам Пармы не хватало точности. Отдохнем и продолжим через 15 минут!

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

44' Димарко слева подавал в расчете на Мартинеса, но аргентинец оказался в положении вне игры.

43' Чалханоглу набрал скорость на левом фланге, после чего откровенно заряжает ему по ноге Канчельери.

40' ГООЛ!!! 1:0! Димарко выводит Интер вперед! Голкипер Пармы невероятным образом спас свои ворота после удара Чалханоглу, но атака Интера продолжилась. Мхитарян слева отдал на Димарко, тот финтом обыграл защитника и со смещением пробил в ближний угол мимо вратаря!

39' Валери выбивает на повторный корнер после подачи Чалханоглу. Во время второго стандарта уже сам Хакан пробил, но вышло неточно.

37' Думфрис справа простреливает к центру штрафной, однако защитники Пармы выносят мяч на угловой.

35' Тюрам не по правилам сыграл против Кейта, завалил того на газон. Право на стандарт получает Парма.

33' Ман неудачно приземлился на газон в борьбе с Мартинесом. Небольшая пауза в игре.

31' Мхитарян навесил с левой части поля в штрафную гостей, но мяч прилетел прямо в руки голкипера Пармы.

Фрагмент матча globallookpress.com

29' Гости низом разыграли штрафной слева. Затем от Михэйлэ последовала подача, с которой уверенно справился Биссек.

28' Барелла ошибся в передаче на партнера, после чего Зом сделал передачу на левый край штрафной. Канчельери пробил под перекладину, а Зоммер не без труда отбил на угловой!

27' Валери запрессинговал Думфриса на своем фланге, чисто отобрав мяч у игрока Интера.

25' Судзуки отбил мяч перед собой после подачи Димарко с фланга. Тюрам сыграл на добивании, но пробил сильно выше.

23' Зома вошел в штрафную, не заметив Де Врея, пробив низом в дальний угол. Опасно было!

21' Мхитарян с левого края штрафной сильно пробил в дальний угол, но мяч пролетел совсем рядом со створом!

20' Интер продолжает держать игру под своим контролем. Команда Индзаги перекатывает мяч в центре поля.

18' Мартинес отправляет мяч в левый угол ворот Пармы после прострела Тюрама справа, но гол отменен из-за положения вне игры у француза.

17' Перекладина! Мхитарян покатил мяч на правый край штрафной. Думфрис пробил в касание в ближний угол, но попал в крестовину!

16' Очередной угловой у ворот Пармы на этот раз не привел ни к чему опасному. Дель Прато головой скинул мяч своему голкиперу.

Фрагмент матча globallookpress.com

15' Момент! Димарко выполнил подачу с левого корнера, Тюрам из центра штрафной пробил по воротам, но снова случился рикошет от Дель Прато, после чего мяч пролетел над перекладиной!

14' Димарко слева подал на ближнюю штангу, мяч попал в защитника и ушел еще на один корнер.

13' Зом головой выбивает мяч из своей штрафной после подачи Димарко с углового флага.

12' Вынужденная замена у Пармы. Балог получил повреждение и не смог продолжить игру, вместо него вышел Леони.

11' Димарко со штрафного покатил на Чалханоглу. Хакан пробил и рикошетом от защитника мяч пролетел мимо левого угла.

10' Изначально арбитр указал на точку в предыдущем эпизоде, но после вмешательства VAR все-таки был назначен штрафной, а Кейта получил желтую карточку за этот фол.

9' Гости ошиблись на своей половине поля. Мартинес убегал в штрафную справа, но его прямо на границе завалил Кейта. Интер получает право на опасный стандарт.

8' Тюрам справа возле штрафной скинул мяч головой к центру, но вышло прямо на соперника. Дель Прато выбил мяч далеко вперед.

6' Есть первый удар по воротам. Чалханоглу решить пробить издали, но до створа было очень далеко.

4' Ничего не удалось гостям сообразить гостям после этого штрафного, а следом Мартинес попадает в офсайд во время контратаки Интера.

2' Парма заработала штрафной на левом фланге после фола Думфриса на Канчельери.

1' Матч стартовал! Интер разыграл мяч с центра поля.

До матча

Стартовые составы

«Интер»: Зоммер, Де Врей, Димарко, Бастони, Думфрис, Биссек, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес

«Парма»: Судзуки, Дельпрато, Балог, Валери, Зом, Канчелльери, Эно, Кейта, Ман, Михэйле, Бонни

«Интер»

На данный момент «Интер» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков в 13-ти матчах. На счету команды 8 побед, 4 ничьи и одно поражение при разнице забитых и пропущенных мячей 31:14.

Матч 14-го тура против «Фиорентины» не был доигран из-за того, что игрок «фиалок» Бове потерял сознание на поле. До этого «Интер» разгромил в гостях «Верону» со счетом 5:0, одержав 6-ю победу в 8-ми последних встречах.

В конце ноября команда Индзаги продолжила свои успешные выступления в Лиге Чемпионов, минимально обыграв дома «Лейпциг» (1:0). После 5-го тура «Интер» с 13-ю очками занимает второе место в общей таблице.

«Парма»

«Парма» идет на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, записав на свой счет 15 очков в 14-ти матчах. Команда из одноименного города одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, забив 20 голов и пропустив 22 мяча в свои ворота.

В предыдущем туре «Парма» забрала три очка в матче с крепким «Лацио» (3:1), одержав третью победу в сезоне. До этого «желто-синие» с зеркальным счетом уступили «Аталанте» (1:3), а еще ранее оказались сильнее «Венеции» — 2:1.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в 1/8 финала Кубка Италии сезона 2022/2023. Победу в том матче одержал «Интер», обыграв соперника в дополнительное время — 2:1.

В 10-ти последних встречах на счету «нерадзурри» 5 побед, «Парма» оказалась сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Парма» с коэффициентом 2.08.