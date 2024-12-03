Радченко: Удивлен качеством футбола «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака»высоко оценил игру красно-белых в 17-м туре РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Я говорил, что красно-белые одержат победу. Мы видели, что в последних матчах "Спартак" прибавляет в игре и становится лучше. Меня удивило, что "Спартак" показал с "Краснодаром". Не помню, когда видел такой футбол от "Спартака".

Линия полузащиты сыграла очень здорово. Трио Умяров, Барко и Пруцев полностью переиграло середину поля. Как многие говорят: "Покажите мне свою полузащиту, а я вам скажу, какая у вас команда". Если "Спартак" будет продолжать играть в такой футбол, команда будет биться за чемпионство.

Наверное, "Зенит", "Краснодар" и другие команды вздохнут с облегчением, что скоро начнётся зимний перерыв. Потому что они находятся не в такой форме, как "Спартак" в последних играх», — сказал Радченко «Чемпионату».

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После этой победы «Спартак» поднялся на третье место и сократил отставание от лидера «Зенита» до пяти очков.