Президент «ПСЖ»: Луис Энрике — лучший тренер мира

Президентвысказался о работе главного тренера команды

«По моему мнению, сейчас у нас лучший тренер мира. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте.

Усиление? Ходит много слухов об игроках, но мы предельно ясны. У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая, со средним возрастом 22,5 года. Мы строим команду на будущее совместно с нашим потрясающим тренером. У нас есть долгосрочный план с этой командой и тренером.

Наши игроки едины, и это фантастический состав с прекрасной атмосферой». В СМИ всегда ходят слухи — газеты нужно продавать. Но я верю в наш проект, нашу систему, нашего тренера и наш план«, — сказал Аль-Хеллаифи журналисту Флориану Плеттенбергу.

Календарь и таблица Лиги 1

Напомним, что "ПСЖ" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.