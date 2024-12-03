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    Президент «ПСЖ»: Луис Энрике — лучший тренер мира

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    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о работе главного тренера команды Луиса Энрике.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «По моему мнению, сейчас у нас лучший тренер мира. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте.

    Усиление? Ходит много слухов об игроках, но мы предельно ясны. У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая, со средним возрастом 22,5 года. Мы строим команду на будущее совместно с нашим потрясающим тренером. У нас есть долгосрочный план с этой командой и тренером.

    Наши игроки едины, и это фантастический состав с прекрасной атмосферой». В СМИ всегда ходят слухи — газеты нужно продавать. Но я верю в наш проект, нашу систему, нашего тренера и наш план«, — сказал Аль-Хеллаифи журналисту Флориану Плеттенбергу.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Напомним, что "ПСЖ" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

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