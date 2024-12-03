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    В «Пари НН» объяснили, почему отказались от Дзюбы

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    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему клуб отказался от возможности подписать Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В начале текущего сезона Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона».

    «Я и спортивный департамент провели достаточно, опять же, как нам кажется, глубокую аналитическую историю. У нас как раз внутри спортивного отдела сейчас работает Андрей Инкудимов, который работал в прошлом году главой аналитического отдела "Локомотива", и он видел те проблемы, которые испытывал "Локомотив", так скажем, в игре без мяча.

    Понятно, что Дзюба умеет играть в футбол, но, естественно, годы все равно дают своё. Тот футбол, который мы хотим видеть от нашей команды, он должен быть достаточно высокоинтенсивным, с прессингом, мы к нему идём.

    Насколько быстро это получится реализовать, мы не знаем. Понятно, что это фигура, хороший футболист, вопросов нет, но, во-первых, насколько нам хватило бы его мощности.

    Второе, сложно отрицать авторитет Артема с точки зрения сравнения его авторитета внутри коллектива, например, с Сашей Иличем. То есть Саша такой достаточно, ну, не сказать замкнутый, он любит пошутить, но ему все равно тяжело. То есть он в коллективе не был таким прям, как там Семин, Газзаев, не такой.

    То есть когда у тебя в команде Дзюба, ты должен с ним как-то делить вот эту историю связанную. И нам показалось, что в том числе и из-за этого нам от кандидатуры Артёма надо отказаться», — сказал Удальцов в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

    Дзюба провел в текущем чемпионате России девять матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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