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    • «Динамо» М ушло от поражения в матче с «Ахматом», гол забил вратарь Лещук
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    Ташуев: Несчастный случай. Мы должны были выигрывать

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что его игроки заслужили победу в игре против «Динамо» М (1:1) в 17-м туре РПЛ.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Несчастный случай. Матч наш, мы должны были его выигрывать. Моментов было достаточно. Забей второй мяч — и всё. Но, к сожалению, опять какой‑то… Что тут говорить, обвинять никого нельзя. В конце на 98‑й минуте создали стопроцентный момент. Как‑то так.

    Шелию, конечно, поддержали. Такое бывает у любого вратаря и футболиста», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

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    Голкипер бело-голубых Игорь Лещук забил гол на 90+5-й минуте ударом головой, а на выходе ошибся вратарь «Ахмата» Георги Шелия, который не смог зафиксировать мяч.

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