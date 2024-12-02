Ташуев: Несчастный случай. Мы должны были выигрывать

Главный тренер «Ахмата»считает, что его игроки заслужили победу в игре против «Динамо» М (1:1) в 17-м туре РПЛ.

«Несчастный случай. Матч наш, мы должны были его выигрывать. Моментов было достаточно. Забей второй мяч — и всё. Но, к сожалению, опять какой‑то… Что тут говорить, обвинять никого нельзя. В конце на 98‑й минуте создали стопроцентный момент. Как‑то так.

Шелию, конечно, поддержали. Такое бывает у любого вратаря и футболиста», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Голкипер бело-голубых Игорь Лещук забил гол на 90+5-й минуте ударом головой, а на выходе ошибся вратарь «Ахмата» Георги Шелия, который не смог зафиксировать мяч.