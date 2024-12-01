«Зенит» — «Крылья Советов»: счет матча 2:3, обзор голов

В 17-м туре российской Премьер-лиги петербургскийнеожиданно потерпел домашнее поражение от самарских— 2:3.

На 4-й минуте в ворота своего бывшего клуба забил полузащитник хозяев Максим Глушенков.

На 17-й минуте форвард гостей Иван Сергеев также поразил ворота своей бывшей команды, сравняв счет.

Уже через минуту «Крылья Советов» забили второй мяч, отличился Иван Олейников.

Счет 3:1 в пользу самарцев стал на 28-й минуте, когда дубль оформил Иван Сергеев.

«Зенит» смог лишь сократить преимущество на 72-й минуте после гола Нуралы Алипа.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Крылья Советов 2:3 Голы: 1:0 Максим Глушенков (4'), 1:1 Иван Сергеев (17'), 1:2 Иван Олейников (18'), 1:3 Иван Сергеев (28'), 2:3 Нуралы Алип (72') Зенит: Денис Адамов, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Матео Кассьерра, Максим Глушенков Крылья Советов: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Виктор Мендес, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Игорь Дмитриев, Иван Сергеев, Oroz D., Galdames T. Предупреждение: Oroz D. (36')

«Зенит» пока остался на первом месте с 39 очками. «КС» идут десятыми с 18 очками.