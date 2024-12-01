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    «Урал» и «Чайка» поделили очки в матче Первой лиги

    «Чайка» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Урал» сыграл вничью с «Чайкой» (1:1) в матче 21-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол у гостей забил нападающий Мартин Секулич на 45-й минуте. «Чайка» ответила голом Александра Хохлачева на 90-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Урал 1:1
    Голы: 0:1 Sekulic M. (45'), 1:1 Александр Хохлачев (90') Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Муслим Бамматгереев, Никита Маляров, Олег Николаев, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Александр Хохлачев, Владислав Руденко, Uzhgin M. Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Итало, Тимофей Маргасов, Иван Чудин, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Фаниль Сунгатулин, Sekulic M. Предупреждения: Олег Николаев (18'), Uzhgin M. (80'), Владислав Малькевич (84')

    После этого матча «Урал» занимает 3-е место в таблице Первой лиги с 37-ю очками в активе. «Чайка» — на 9-й позиции (28 баллов).

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