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    Сергеев: Я уважаю «Зенит», даже когда забиваю

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    Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о матче против «Зенита» (3:2).

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Тяжёлая была игра, мы много оборонялись, много убегали в контратаки, но это наш козырь, который сыграл большую роль. Обидно, что пропустили быстрый гол, но ребята собрались — молодцы. Эта победа — заслуга всей команды.

    Не было никакой дополнительной мотивации. Я уважаю "Зенит", даже когда забиваю. Когда забивал за "Зенит", уважал "Крылья". И там, и здесь есть мои друзья. Я футболист, хочу забивать. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому.

    Я слышал, когда по стадиону объявляли мою фамилию, болельщики "Зенита" аплодировали. Огромное им спасибо, всегда их уважал и буду уважать.

    С учётом ситуации в команде победа над "Зенитом" важна на 100%. Ещё одна важная игра — с "Ахматом", где мы перевернули матч. Сегодня тоже довели до победы. Не знаю, что там происходит. Повторюсь, мы бьёмся друг за друга», — приводит слова Сергеева «Чемпионат».

    «Зенит» пока остался на первом месте с 39 очками. «КС» идут десятыми с 18 очками.

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