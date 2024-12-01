Сергеев: Я уважаю «Зенит», даже когда забиваю

Нападающий самарскихвысказался о матче против(3:2).

«Тяжёлая была игра, мы много оборонялись, много убегали в контратаки, но это наш козырь, который сыграл большую роль. Обидно, что пропустили быстрый гол, но ребята собрались — молодцы. Эта победа — заслуга всей команды.

Не было никакой дополнительной мотивации. Я уважаю "Зенит", даже когда забиваю. Когда забивал за "Зенит", уважал "Крылья". И там, и здесь есть мои друзья. Я футболист, хочу забивать. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому.

Я слышал, когда по стадиону объявляли мою фамилию, болельщики "Зенита" аплодировали. Огромное им спасибо, всегда их уважал и буду уважать.

С учётом ситуации в команде победа над "Зенитом" важна на 100%. Ещё одна важная игра — с "Ахматом", где мы перевернули матч. Сегодня тоже довели до победы. Не знаю, что там происходит. Повторюсь, мы бьёмся друг за друга», — приводит слова Сергеева «Чемпионат».

«Зенит» пока остался на первом месте с 39 очками. «КС» идут десятыми с 18 очками.