«Родина» — «Нефтехимик»: счет матча 0:3, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
Дублем в этом матче отметился Рашид Магомедов, еще один гол на счету Эдуарда Валиахметова.
Футбол. Россия. Первая лига
Родина — Нефтехимик 0:3
Голы: 0:1 Ражаб Магомедов (4'), 0:2 Эдуард Валиахметов (9'), 0:3 Ражаб Магомедов (пенальти) (75') Родина: Александр Корякин, Даниил Чернышёв, Артём Мещанинов, Михаил Рядно, Максим Данилин, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Abdusalamov M., Maltsev R. Нефтехимик: Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Эдуард Валиахметов, Артём Голубев, Роман Денисов, Данила Емельянов, Ражаб Магомедов, Константин Шильцов, Матвей Першин Предупреждения: Астемир Гордюшенко (17'), Ренат Голыбин (90+2')
«Нефтехимик» с 26 очками идет на 11-м месте в турнирной таблице. «Родина» (24 очка) — 12-я.